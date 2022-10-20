Війна Білорусі з Україною: білоруський опозиціонер оцінив загрозу

У разі вступу у війну можливий неприємний для лукашенка результат

росія багато місяців використовує Білорусь як плацдарм для своїх нападів на Україну та джерело військової техніки та боєприпасів. Але дедалі частіше виникає питання — чи вступить Білорусь у війну на боці росії повною мірою.

Білоруський дипломат та опозиційний політик Валерій Цепкало в ефірі медіаплатформи "Ми — Україна" оцінив перспективи участі своїх співгромадян у війні проти нашої країни та розповів про особливості прихованої мобілізації в Білорусі.

Він зазначив, що мобілізаційні процеси є, але окрім цього є й заперечні списки — самопроголошений глава держави Олександр Лукашенко боїться, що зброя може потрапити не в ті руки і повернутись не в той бік, який йому хотілося. На його думку, білоруси не готові вийти на протест, але якщо їхні рідні гинуть в Україні це стане внутрішнім тригером.

"Я не вірю, що білоруси можуть піти воювати", — каже Цепкало, він нагадує, що пропаганда в Білорусі ніколи не налаштовувала проти українців на відміну від російської. "Мотивація йти воювати — нульова", додає він.

Вступити у війну лукашенко зважиться лише в одному випадку, але це може призвести до інших наслідків. "Якщо путін йому руки виламає, то не виключено, що він змушений буде вступити у війну у вигляді другого ешелону. Але білоруська армія або здаватиметься відразу, або підрозділи можуть опинитися не під Києвом, а під Мінськом", — резюмує опозиціонер.

Раніше "Телеграф" писав, що вторгнення Білорусі в Україну в найближчі місяці малоймовірне — загроза стане ясніше навесні 2023 року. При цьому сама країна вже під загрозою – росія може спробувати її анексувати.