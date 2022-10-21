На саміті G20 путін може зустрітися з Байденом: чи це вплине на війну в Україні

Російські дипломати в Індонезії повинні відчути себе максимально некомфортно

Поки в Америці міркують щодо ймовірної присутності українського лідера Володимира Зеленського на саміті G20, ці заходи можуть стати майданчиком для зустрічі інших лідерів. Насамперед, мова про диктатора володимира путіна та президента США Джо Байдена. Індонезійські політики запевняють: вони готові забезпечити проведення такого заходу, якщо російський лідер раптово вирішить особисто відвідати Джакарту.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на заяви посла Індонезії Хосе Антоніо Морато Тавареса. При цьому глава українського МЗС Дмитро Кулеба під час нацмарафону наголосив, що жодні подібні зустрічі світових лідерів не вплинуть на результат війни в Україні. Більше того, дипломат запевнив, що все справді вирішиться на полі бою.

"Що б хто не намагався вирішити на G20 з погляду ситуації в російсько-українській війні, там не можуть бути прийняті жодні рішення, які б серйозно вплинули на її перебіг", — підкреслив Кулеба.

Він також додав, що більшість політиків вирішуватимуть інші питання, хоча тема безпеки у розрізі війни в нашій країні, звичайно ж, буде порушена. При цьому дипломат наголошує: все, що Україна може повідомити важливе, вона "донесе" до противника на полі бою.

Чи буде присутній на саміті G20 Володимир Зеленський, Кулеба сказати не готовий. Він підкреслив, що все поки що перебуває в роботі, тому деталі розкривати зарано.

Нагадаємо, саміт країн Великої Двадцятки має відбутися в Індонезії 15-16 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які переговори з росією готовий український уряд. Дмитро Кулеба чітко описав позицію нашої країни.