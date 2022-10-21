Ілон Маск знову за Україну: голова SpaceX ефектно підколов медведєва в мережі

Мільярдер спочатку похвалив Медведєва, але вирішив додати жарт

Останні заяви американського бізнесмена Ілона Маска щодо України хоч і були останнім часом доволі суперечливими і викликали скандали, мільярдер не втрачає свою звичку "тролити" російських чиновників в соціальних мережах. Цього разу він похвалив дмитра медведєва за гарний жарт, а потім передумав і натякнув йому на невдачі у війні в Україні.

Суперечка сталася традиційно для Маска в соціальній мережі Twitter. Як зазначається, заступник голови Ради Безпеки рф медведєв написав на своїй сторінці уїдливий жарт у сторону прем'єр-міністерки Ліз Трасс, яка пішла у відставку після 45 днів на посту.

"Бувай-бувай, Ліз Трасс, привітання латуку", — написав чиновник з посиланням на відомий британський жарт про те, чи протримається Трасс на своїй посаді довше, ніж зіпсується салат-латук.

На це Ілон Маск відповів йому, що доволі гарний троллінг, а пізніше додав запитання про те, як йдуть справи в Бахмуті, в українському місті Донецької області, яке армія росії вже кілька місяців намагається безуспішно захопити.

Відповіді Маска на жарт медведєва

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у компанії Ілона Маска заявили, що більше не можуть спонсорувати Starlink для України, так як це шкодить їм.

Пізніше мільярдер таки передумав і знову заявив, що буде продовжувати забезпечувати супутниковий зв'язок Starlink, навіть попри значні витрати для SpaceX.