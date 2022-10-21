Загроза нацбезпеці : у Білому Домі планують перевірку компаній Ілона Маска

Можливо, що по цій причині підприємець змінив свою риторику

Так як нещодавно американський мільярдер Ілон Маск зробив низку надзвичайно суперечливих заяв щодо війни в Україні, це викликало стурбованість не тільки в Україні, але й в Сполучених Штатах. В адміністрації президента Джо Байдена обговорюють питання піддання деяких з підприємств бізнесмена перевірці національної безпеки, включаючи угоду з Twitter про придбання та супутникову мережу Starlink.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg. Як зазначається, чиновники США переймаються дружньою позицією Маска по відношенню до росії і його заявами, які йдуть на користь володимиру путіну. Також вони мають певні підозри щодо планів купити соціальну мережу Twitter із групою іноземних інвесторів.

"Одним із елементів угоди Twitter на суму 44 мільярди доларів, який може викликати перевірку CFIUS, є присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Саудівської Аравії Аль-Валід бін Талал, Binance Holdings Ltd. – біржа цифрових активів, заснована та керована уродженцем Китаю – та суверенний фонд капіталу Катару", — йдеться в публікації видання.

Саме це, можливо, стало приводом для зміни позиції Ілона Маска останнім часом. Тепер усе виглядає так, ніби він вже захищає Україну.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Україна більше не повинна мати проблем щодо обслуговування терміналів супутникового зв'язку Starlink. Наразі є три джерела, які його фінансують. За його словами, український уряд самостійно зв'язався з Ілоном Маском для вирішення ситуації. Контактувати з бізнесменом взявся сам міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Він відповідає за цифровізацію і має прямий зв'язок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання", — пояснив Резніков.

Він також розповів, що трьома джерелами фінансування є Пентагон, Європа і приватні донори. У будь-якому разі спілкування з Маском буде продовжуватися через технічні питання.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Ілон Маск заявив, що більше не буде фінансувати Starlink для української армії, адже це завдає його компанії збитків. Пізніше він передумав і заявив, що все таки продовжить безкоштовно допомагати Україні.