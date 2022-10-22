"Це набагато більше, ніж про українців": Байден пояснив, чому США так підтримує Київ

Підтримка Штатів спрямована на більш глобальні цілі

США продовжують підтримку України. Глава американської держави Джо Байден пояснив, що Росія є загрозою не лише Україні.

В інтерв’ю MSNBC він зазначив, що росія є загрозою для всього Заходу. І тому вона не має перемогти у війні проти України. Великі кошти, витрачені на допомогу нашій країні, — вкладення у безпеку Європи, зазначає президент США.

Але навіть це не кінцева мета. Витрати США — це не про українців, НАТО чи Західну Європу, зазначає Байден. Це про забезпечення того, щоб російський диктатор не досяг успіху.

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується забезпечення того, щоб президент Росії Володимир Путін не зміг досягти успіху", — серед іншого заявив американський лідер.

Раніше у США звучали думки, що підтримка України надмірна. Експерти заспокоюють — це не вплине на військову допомогу, і такі заяви окремих політиків слід розглядати через призму передвиборної риторики. Нагадаємо, напередодні було оголошено про допомогу від США військовими товарами та медикаментами на суму 725 млн грн.

Як раніше повідомляв "Телеграф", хвилюватися не варто і щодо підтримки України від британських партнерів. Попри відставку Ліз Трасс та пошуки нового прем’єра підтримка нашої країни залишається у пріоритеті.