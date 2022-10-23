Є три способи: дипломат розповів, як має закінчитися війна в Україні

росії важливо, щоб Україна капітулювала, але цього не станеться ніколи

Поки в США розмірковують, у яких випадках могли б повноцінно втрутитися у російсько-українську війну, українські дипломати шукають способи якнайшвидше закінчити бойові дії на наших умовах. За словами надзвичайного та повноважного посла України, експосла у Штатах Валерія Чалого, є лише три способи закріпити результати війни. Один із них — капітуляція, якої від нашої держави намагається домогтися росія.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". Дипломат упевнений, що наразі Кремль схиляється до того, щоб отримати певний перепочинок на фронті. Після цього росіянам вдасться зібрати належну кількість сил, щоб вдарити з новою силою та змусити політичне керівництво України визнати поразку.

"Результати війни встановлюються трьома способами, — говорить Чалий. — Перший — це капітуляція однієї з країн, як це сталося під час Другої світової війни. Другий варіант — це пауза у війні, договори про перемир’я. І третій варіант — це відсутність будь-яких мирних договорів., переговорів, коли де-факто фіксується ситуація".

Прикладом третьої ситуації Валерій Чалий називає нинішні відносини росії та Японії, які встановилися після тієї самої Другої світової. З одного боку, досі є суперечка щодо приналежності Курильських островів, проте країни не атакують одна одну у військовому плані.

Однак нинішню політичну верхівку Кремля такий варіант у війні з Україною не влаштовує. Поки путінські чиновники всіляко намагаються звести все до переговорів та укладання певного договору.

"росії потрібна пауза, щоб, зафіксувавши на сьогодні окупацію українських територій, знайти ще важелі впливу, тиску, шантажу, аби дотиснути цю ситуацію на свою користь. А це — капітуляція України", — наголосив він.

Звичайно ж, українські політики на подібне не згодні, тому ЗСУ продовжать деокупувати території, тимчасово захоплені ворожими солдатами. Як у них це відбувається, можна дізнатися у свіжому аналізі карт бойових дій, що відбуваються в Україні.

Зазначимо: особливо панічні настрої нині панують в окупантів на Херсонщині, де місцеве населення настільки наважилося в очікуванні українських захисників, що масово відмовляються від використання рубля.