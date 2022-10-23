Міцно взяли за яйця: пікантне фото Богуслаєва з Москви гуляє по мережі
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Зустрічі політика і дівчини, що явно годиться йому у онуки, аж ніяк не схожі на робітники
В Україні вибухнув скандал із затриманням президента компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва. Відомо, що СБУ підозрює його в держзраді — через ймовірне постачання технологічних складових російським компаніям під час війни. На тлі цього українці згадують гучні "зашквари" із життя колишнього регіонала, одним із яких став його відпочинок у компанії юної дівчини в одному з московських клубів кілька років тому.
"Телеграф" нагадає подробиці скандалу, деталі якого в мережі всіляко намагалися приховати. З’являлися навіть повідомлення, що керівництво Партії регіонів дало відмашку видалити з мережі всі пікантні фото, які б могли пов’язати Богуслаєва з явно не співробітницею по роботі. Втім, план провалився, адже все, що потрапляє в інтернет, назавжди залишається в ньому.
Декілька знімків, що спровокували скандал за участю В’ячеслава Богуслаєва, було зроблено в одному з нічних клубів російської столиці у 2013 році. Їхнім автором став фотограф із гурту "ВКлубі ТБ". На момент зйомки тоді ще члену Партії регіонів виповнилося 74 роки.
Численні спроби журналістів дізнатися ім’я його "супроводжуючої", що так фривольно тримала руку на його геніталіях, увінчалися успіхом. ЗМІ стверджували, що пасію політика звали Олена Неборачко, і за всіма підрахунками тоді їй виповнилося не більше 23 років (школу закінчила 2005 року). До речі, після того, як спалахнув скандал, дівчина видалила всі свої акаунти в соцмережах.
Коли стало відомо про захоплення Богуслаєвим молодими дівчатами, він усе ще був одружений. Його дружина Олена Серафимівна померла лише 2021 року у віці 74 років. До речі, у пари є син Олександр.
Журналісти також повідомляли, що В’ячеслав Богуслаєв з віком частенько змінював партнерок, віддаючи перевагу компанії дуже молодих дівчат, яким годився якщо не в діди, то в батьки. Як на це реагувала його законна дружина, невідомо.
Раніше "Телеграф" розповідав подробиці затримання президента "Мотор Січі", про які стало відомо від співробітників Служби безпеки України.