Міцно взяли за яйця: пікантне фото Богуслаєва з Москви гуляє по мережі

Зустрічі політика і дівчини, що явно годиться йому у онуки, аж ніяк не схожі на робітники

В Україні вибухнув скандал із затриманням президента компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва. Відомо, що СБУ підозрює його в держзраді — через ймовірне постачання технологічних складових російським компаніям під час війни. На тлі цього українці згадують гучні "зашквари" із життя колишнього регіонала, одним із яких став його відпочинок у компанії юної дівчини в одному з московських клубів кілька років тому.

"Телеграф" нагадає подробиці скандалу, деталі якого в мережі всіляко намагалися приховати. З’являлися навіть повідомлення, що керівництво Партії регіонів дало відмашку видалити з мережі всі пікантні фото, які б могли пов’язати Богуслаєва з явно не співробітницею по роботі. Втім, план провалився, адже все, що потрапляє в інтернет, назавжди залишається в ньому.

Декілька знімків, що спровокували скандал за участю В’ячеслава Богуслаєва, було зроблено в одному з нічних клубів російської столиці у 2013 році. Їхнім автором став фотограф із гурту "ВКлубі ТБ". На момент зйомки тоді ще члену Партії регіонів виповнилося 74 роки.

Дівчина явно бачила, що їх знімають, але руку з промежини Богуслаєва не прибрала

Численні спроби журналістів дізнатися ім’я його "супроводжуючої", що так фривольно тримала руку на його геніталіях, увінчалися успіхом. ЗМІ стверджували, що пасію політика звали Олена Неборачко, і за всіма підрахунками тоді їй виповнилося не більше 23 років (школу закінчила 2005 року). До речі, після того, як спалахнув скандал, дівчина видалила всі свої акаунти в соцмережах.

Є і менш пікантне фото пари

Коли стало відомо про захоплення Богуслаєвим молодими дівчатами, він усе ще був одружений. Його дружина Олена Серафимівна померла лише 2021 року у віці 74 років. До речі, у пари є син Олександр.

Журналісти також повідомляли, що В’ячеслав Богуслаєв з віком частенько змінював партнерок, віддаючи перевагу компанії дуже молодих дівчат, яким годився якщо не в діди, то в батьки. Як на це реагувала його законна дружина, невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав подробиці затримання президента "Мотор Січі", про які стало відомо від співробітників Служби безпеки України.