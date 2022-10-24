Чому путін з шойгу вийняли "брудну бомбу": чергова ескалація чи блеф із залякуванням

Експерт Григорій Перепелиця пояснив "Телеграфу" мотиви останнього шантажу та ІПСО з боку кремля

Нова порція залякування росією використанням "брудної бомби" в Україні це — знову намагання диктатора путіна підвищити ставки свого шантажу, аби примусити Україну та Захід до перемовин з москвою на умовах рф.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив експерт із питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця, оцінюючи поведінку глави міноборони росії сергія шойгу, який почав лякати колег із Франції, Туреччини, Великої Британії та США тим, що Україна нібито збирається застосувати "брудну бомбу" і радіоактивним забрудненням.

"Як ми бачимо, ця концепція залякування, яка сьогодні є на озброєнні у путіна, вона завжди працювала і у відносинах з Україною, і у відносинах із Заходом. В чому вона полягала? Є така функція — політико-психологічна опція зброї, як залякування і стримання. От якщо Захід використовує концепцію стримування росії постійними попередженнями. Наприклад, якщо путін зробить такий-то крок, у відповідь отримає такий крок. То путін навпаки використовує концепцію залякування: він піднімає градус ескалації, нагнітання ситуації в очікуванні того, що Захід побоїться або розколеться", — каже експерт.

За його словами, сьогодні також ця концепція залякування працює нанесенням масованих ракетних ударів по території України. Очільник кремля впевнений, що, буцім-то коли буде зруйнована вся інфраструктура, українці будуть замерзати, виникне хаос, звісно (як можливий наслідок), невдоволення урядом, президентом, дезорганізація управління, "і в результаті це буде потужний плюс для оборони тих територій, які вони вже оголосили російськими".

"Тобто — Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області і по можливості (оскільки і воєнне управління буде дезорганізоване) для відновлення наступу по захопленню нових територій. Або так званий примус до миру. Усадити якомога раніше за стіл переговорів Володимира Зеленського, і він вже, значить, в цьому сенсі звертається за послугами до Ердогана, як ви бачите. З тим, щоб Зеленський підписав капітуляцію. Або з визнанням цих захоплених територій "законно руськой землею", тобто росією. З подальшими вимогами про капітуляцію, роззброєнням (демілітаризацією), "денацифікацією", — зазначає Григорій Перепелиця.

Експерт також додав, що рф зараз продовжує тиснути, і якщо Україна та Захід не погодяться на путінські вимоги, то тоді знову вмикається ядерний шантаж.

"І запровадження певної екологічної катастрофи, як з Каховською дамбою. Відтак він (путін, — Авт.) очікує, що український народ впаде на коліна і Зеленський в цій ситуації, коли він нібито втратить підтримку з боку суспільства, буцім-то змушений буде підписати. Тому росіяни сьогодні цю фабулу ядерного шантажу і експлуатують. Але це ж стосується не тільки України, а й Заходу, адже рф одночасно веде війну із західним світом", — пояснює експерт із питань міжнародної безпеки.

Як повідомляв "Телеграф", росія висувала аналогічні необґрунтовані звинувачення щодо нібито планів України застосувати "брудні бомби" і ядерну зброю з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, березні рф заявила, що виявила докази програми біологічної зброї.