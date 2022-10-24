Лавров вразив новим нахабством і цинізмом, говорячи про Бучу

Він досі вважає всі ці події просто фейк, який розробила Україна

Голова Міністерства закордонних справ росії сергій лавров, який постійно вирізняється своїми антиукраїнськими заявами, вчергове прокоментував події в Бучі, які сталися в перші місяці війни. Він вважає масові вбивства українців російськими військовими в місті Київської області — провокацією.

Про це він заявив на своїй прес-конференції у понеділок, 24 жовтня, пишуть росЗМІ. За його словами, у російської федерації немає доказів різанини в Бучі, і ніхто в Україні не надає інформацію про жертв, які постраждали через російську агресію. Список їхніх імен неопублікований, аби світ їх бачив і переконався.

"Відома провокація в Бучі — це було наприкінці березня. Ми вже з того часу багаторазово звертаємося до всіх, хто може допомогти, з проханням надати інформацію про імена тих людей, які впали жертвою, та їхні тіла були продемонстровані усьому світу як свідчення "злочинів "російських військових", — сказав лавров.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, сергій лавров розповів, що росія була готова погодитися на умови України на переговорах в Стамбулі ще в березні.