Данілов відповів, чи може Україна піти на угоду з росією

Свої території Україна не поступатиметься росії не буде

Україна не піде на угоди з росією, які стосуватимуться територіальних поступок замість закінчення війни. Про це в інтерв’ю Sky News заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

У ході бесіди з секретарем РНБО журналіст підкреслив, що перед інтерв’ю вивчив думки деяких європейських дипломатів, серед яких нібито ходять розмови про можливу угоду з росією, за якою Україна може поступитися країні-агресорові окупованими з 2014 року територіями в обмін на вступ до НАТО.

На це Олексій Данілов відповів, що не знає, хто веде подібні розмови, а також додав, що до незалежності України ці люди не мають стосунку.

"Після того, як діячі Франції та Німеччини змусили нас підписати мінські угоди, ми втратили частину Донецької та Луганської областей. Але ми не перестали за них воювати та не перестали їх захищати, бо вони наші", — зазначив він.

Крім того, секретар РНБО запропонував усім європейським політикам, які пропонують Україні піти на територіальні поступки, самим віддати свої землі російському диктатору володимиру путіну.

Раніше аналітик назвав кілька головних причин, через які путін тримається за Херсон.

Також генерал озвучив оптимістичний прогноз щодо звільнення українських територій.