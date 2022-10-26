Наступ з Білорусі цілком можливий: дві причини, з яких це може статися

Ці варіанти є останніми надіями путіна без застосування ядерної зброї

Останнім часом ймовірність наступу ворожих військ з території Білорусі отримала новий поштовх у зв'язку з низкою рішень самопроголошеного білоруського президента олександра лукашенка. Тож вважається, що для володимира путіна це один з останніх варіантів на шанс перемоги, крім безпосереднього застосування такичної ядерної зброї.

Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін. За його словами, ледь не єдиний шанс російського президента це знову піти в наступ на Київ, спробувати заволодіти столицею, змусити українську владу підписати перемир'я, капітуляцію тощо. Проте другий варіант також ймовірний, і він стосується озброєння українських військ.

"Росіян дуже непокоїть те, що збільшується і кількість, і якість озброєнь, які надходять до Збройних сил України від наших партнерів. І Білорусь — дуже вигідний і зручний плацдарм для спроби перерізати шляхи постачання. Я нагадаю, що Білорусь межує з п’ятьма областями України, зокрема з західними — Волинською, Рівненською", — зазначив нардеп.

Він вважає, що якщо путін і лукашенко спробують створити ударний кулак і перерізати шляхи постачання (автомобільні та залізничні з заходу на схід, тобто спробувати перерізати Україну), вони вважають, що це суттєво обмежить можливості, функціонал, бойові спроможності Збройних сил України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла США у Брюсселі Бруно Лете розповів, за яких умов ЗСУ будуть перемагати у війні і надалі і чого чекати в найближчі три місяці.