"Брудна бомба" путіна-шойгу: дипломат назвав ще одну причину істерії росії

Експосол України в США Володимир Єльченко оцінив "Телеграфу" дипломатичний "спам" рф

Однією з можливих причин фейку про так звану "брудну бомбу" в Україні, який активно поширює росія, може бути намагання кремля відволікти увагу міжнародного співтовариства від розслідування щодо іранських дронів.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив колишній посол України в США, дипломат Володимир Єльченко, оцінюючи відповідний "телефонний тероризм" міністра оборони рф шойгу та начальника генштабу росії герасимова та закрите засідання Радбезу ООН.

"До речі, думаю, ще це робилось для того, аби відволікти увагу від питання про інспекцію ООН, яке ми (Україна, — Авт.) порушили стосовно іранських дронів. Дуже болісно росія на це відреагувала, були їхні заяви, в тій же Раді Безпеки, що, мовляв, все це брехня (про використання БПЛА з Ірану російськими окупантами, — Авт.). Іран теж саме сказав, що ніяких їхніх дронів (які бомблять українські міста, — Авт.) нібито немає. Тепер вони вимагають якоїсь інспекції ООН по нашим ядерних об'єктам, щоб знову ж таки перебити перевірку по іранських дронах. Це своєрідна суто дипломатична псевдооперація", — каже він.

Як нагадав Єльченко, подібний кейс російської атаки на рівні дипломатично-політичних каналів відбувається вже не вперше з початку повномасштабної війни, коли рф тиснула на партнерів України. Водночас загроз для України все одно немає, що українські союзники все ж таки пристануть на тиск москви і прислухаються до її умовлянь щодо примусу українців до можливих переговорів "про мир". Чи щоб скоротити Києву постачання зброї.

"Вже давно росії ніхто не вірить. Всі ж бачать, що відбувається насправді, так що це все нічого не дасть. Дана політика — такі радянські методи, які росіяни дублюють/копіюють. Але це нічим їм не допоможе", — зазначає експосол.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував, що в Україну приїдуть експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб розвінчати фейк росії про підготовку "брудної бомби".

Як повідомляв "Телеграф", військові експерти вважають, що шойгу вкиданням про "брудну бомбу" хотів змусити Захід скоротити допомогу Україні.