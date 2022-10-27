"Наші законні цілі": росія пригрозила США ударом через Україну

Ці погрози стосуються, зокрема, і комерійних космічних об'єктів

Постійно провокуючи додаткову ескалацію на тлі війни з Україною російська федерація в цей раз не пожаліла нових погроз у сторону Сполучених Штатів Америки. Тепер комерційні супутники США в разі їхнього залучення в конфлікт в Україні можуть стати нібито "законними цілями для удару росії".

Про це заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС рф Костянтин Воронцов під час свого виступу на засіданні Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН у середу, 26 жовтня, пише російське пропагандистське видання "ТАСС". За його словами, США наражають на небезпеку космічний розвиток країн світу.

"Особливо хотіли б акцентувати надзвичайно небезпечну тенденцію, яка чітко виявилася в ході подій в Україні. Йдеться про залучення США та їх союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах. Квазігромадянська інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь", — пояснив він.

Він також зазначив, що внаслідок дій Заходу "на невиправдані ризики наражається стійкість мирної космічної діяльності", а також безліч соціально-економічні процеси на землі, від яких залежить "добробут людей, насамперед у країнах, що розвиваються".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив росію про неприпустимість використання таких фейкових виправдань для ескалації як "брудна бомба".