Провокаційна інформація про Україну: чим закінчився скандал навколо угорського підручника

Через півтора місяця вони нарешті знайшли просте рішення

Після того, як у мережі розпалився скандал навколо угорського шкільного підручника з географії для 8-го класу, де вписані хибні твердження щодо національностей в Україні і війни з росією, в угорському уряді нарешті дали реакцію. Тепер провокативну інформацію приберуть.

Про це повідомило видання InfoPost. Як зазначається, державний секретаріат освіти Угорщини випустив доручення, за яким сторінку з інформацією, яка викликала хвилю обурення в українців, з онлайн-підручника мають вилучити. За словами голови Української асоціації "Єдність" Вікторії Петровської, держсекретаріат ще не звертався до них із проєктом нової редакції тексту.

"З розмови з представниками урядового кабінету освіти, нам видається, що до цієї частини підручника восьмикласники дійдуть у лютому-березні", – зазначила Петровська.

За інформацією видання, таку інформацію про Україну в підручнику було затверджено ще в 2018 році. Тобто хоча підручник тільки випустили, провокаційні дані були розроблені ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Європейський парламент ухвалив рішення щодо Угорщини через відсутність там поваги до демократичних норм.