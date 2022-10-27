У путіна відхрестилися від "передачі послання" про переговори і знову "вкусили" Київ

Заяву президента Ґвінеї-Бісау прокоментували в кремлі

Після зустрічі з президентом російської федерації володимиром путіним президент Республіки Ґвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало також зустрівся з Володимиром Зеленським і розповів йому, що нібито привіз послання від путіна про готовність вести переговори щодо врегулювання повномасштабної війни. Однак заявляється, що російський диктатор ніякого послання українськму президенту не передавав.

Про це повідомив прессекретар володимира путіна дмитро пєсков у коментарі журналістам. За його словами, наразі українське керівництво не йде на переговори і не погоджує раніше обговорені умови через нібито вказівки Вашингтону.

"росія готова забезпечувати свої інтереси за столом переговорів із Україною, але цього не бажає Київ… путін не передавав Зеленському спеціального листа через президента Гвінеї-Бісау… путін інформував президента Гвінеї-Бісау про те, як відбувалися переговори рф та України, від яких Київ згодом відмовився", — пояснив пєсков.

пєсков про "послання від путіна"

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент Туреччини Ердоган, який прагне переговорів між Україною і росією, поспілкувався з путіним в Астані. Стали відомі цікаві подробиці з цієї зустрічі.