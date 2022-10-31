росію покарають за удари по енергооб'єктах України: що за ультиматум висунули США
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Реакція американського керівництва на атаки може з'явитися вже скоро
На тлі ще одного масованого обстрілу України в понеділок, 31 жовтня, який спричинив серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, можна припустити, що росія може отримати конкретні наслідки за це. Мова йде про відповідь Сполучених Штатів Америки.
Про це розповів шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар у своєму блозі в Telegram. За його словами, приблизно півтора тижні тому він прогнозував, що атаки загарбників на українську енергетику можуть припинитися. Припущення базувалися на інсайті про те, що американці передали росіянам ультиматум.
"Якщо і далі намагатиметися влаштувати Україні блекаут, ми передамо ЗСУ далекобійні ракети", — могло йтися в повідомленні американського керівництва.
Приблизно десять днів російські війська утримувалися від серйозних обстрілів території України. Якщо така інформація достовірна, то слід очікувати на це реакції Пентагону.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у місті Київ зранку, 31 жовтня, пролунала низка вибухів — є інформація про ракетні удари, які спричинила пошкодження критичної інфраструктури.