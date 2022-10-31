росію покарають за удари по енергооб'єктах України: що за ультиматум висунули США

Реакція американського керівництва на атаки може з'явитися вже скоро

На тлі ще одного масованого обстрілу України в понеділок, 31 жовтня, який спричинив серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, можна припустити, що росія може отримати конкретні наслідки за це. Мова йде про відповідь Сполучених Штатів Америки.

Про це розповів шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар у своєму блозі в Telegram. За його словами, приблизно півтора тижні тому він прогнозував, що атаки загарбників на українську енергетику можуть припинитися. Припущення базувалися на інсайті про те, що американці передали росіянам ультиматум.

"Якщо і далі намагатиметися влаштувати Україні блекаут, ми передамо ЗСУ далекобійні ракети", — могло йтися в повідомленні американського керівництва.

Приблизно десять днів російські війська утримувалися від серйозних обстрілів території України. Якщо така інформація достовірна, то слід очікувати на це реакції Пентагону.

Повідомлення Ореста Сохара

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у місті Київ зранку, 31 жовтня, пролунала низка вибухів — є інформація про ракетні удари, які спричинила пошкодження критичної інфраструктури.