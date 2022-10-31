Байден розлютився на Зеленського? Що дізналися американські ЗМІ

Інформацію не підтверджують офіційні особи, але вже кілька видань мають таку інформацію

Хоча наразі США є одним із найнадійніших партнерів України, і лідери обох країн завжди тримали зв'язок, їхні стосунки не постійно були такими гладкими. За інформацією ЗМІ, президент Сполучених Штатів Джо Байден вийшов із себе у розмові з Володимиром Зеленським у червні, коли український президент попросив його про додаткову допомогу.

Про це пише видання NBC News з посиланням на свої джерела. Як зазначається, телефонні розмови відбувалися на кожному етапі постачання допомоги, але "телефонна розмова між двома лідерами у червні розігралася не так, як попередні". Як тільки Байден закінчив говорити Зеленському, що він щойно дав зелене світло ще на один мільярд доларів США у вигляді військової допомоги Україні, Зеленський почав перераховувати всю додаткову допомогу, якої він потребував, але не отримував. Байдена така заява розлютила.

"Американський народ був досить щедрим, а його адміністрація та американські військові ретельно працювали, щоб допомогти Україні, сказав він, підвищивши голос, і Зеленський міг би висловити трохи більше подяки", — розповідають про розмову джерела, пояснюючи, що до цього телефонного дзвінка 15 червня невдоволення Байдена збиралося протягом тижнів.

Про таку ситуацію також стверджує видання Politico із посиланням на колишніх американських чиновників. Вони повідомляють, що публічне висловлення Зеленським невдоволення допомогою з боку США викликало тертя. Вони підкреслюють, що Зеленський іноді просив президента США Джо Байдена про надання допомоги, яку той не бажав давати.

"Український лідер у відповідь на це часто публічно висловлював своє невдоволення… Це тактика, яка викликала деякі тертя між українцями та адміністрацією Байдена", — йдеться у повідомленні видання.

Крім того, після розмови з президентом США в червні Зеленський зробив заяву, в якій похвалив США за їхню щедру допомогу. Представники адміністрації заявили, що відносини Байдена та Зеленського покращилися після того випадку.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, американський президент Джо Байден пояснив, чому США допомагають українцям у війні. За його словами, мова йде не тільки про Україну.