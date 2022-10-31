Конфлікт між Байденом та Зеленським: вкидання кремля чи криза у відносинах

Ексглава МЗС України Володимир Огризко пояснив "Телеграфу", що жодної зради немає, це може бути провокація рф

Жодної напруги між офіційними Вашингтоном та Києвом не існує, і якихось загроз для двосторонніх відносин немає. Подібні ж повідомлення можуть бути вигідними росії та її пропагандистам, які роздмухують відповідні непідтверджені чутки.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Нагадаємо, раніше в низці прокремлівських виданнях почали синхронно з'являтися новини про нібито напругу між президентом США Джо Байденом і українським очільником держави Володимиром Зеленським. Також про це писало американське видання Politico, відоме зокрема своїми непідтвердженими меседжами. За твердженням американського ЗМІ, тертя начеб-то виникали через те, що Зеленський просив у Байдена про допомогу, а той буцім-то не хотів її надавати. Повідомляло про кризу між двома президентами і NBC News з посиланням на якісь свої "джерела".

"Коментувати московські зливні бочки — себе не поважати. Тому цю тему залишимо осторонь. Відносно того, чи є якісь проблеми в українсько-американських відносинах, думаю, що їх немає. Тому що ми прекрасно розуміємо, що без американської воєнної допомоги, ми б не встояли і місяця. Тому нам треба дякувати американцям за те, що вони нам надають і просити та вимагати , щоб давали більше. Ось у цьому ключова проблема, як мені здається, двосторонніх відносин. Ми повинні наполегливіше пояснювати американцям, чим швидше вони нам свою зброю (а до речі, у них дуже багато зброї, якою вони не користуються, але яка була б для нас надзвичайно важливою), тим швидше закінчиться війна. Ось власне ключове питання для наших двосторонніх відносин. А те, що там в московії щось зливають, у них робота така. Ми ж розуміємо, якщо вони виходять та розповідають про бойових комарів, то завтра будуть бойові мухи цеце або щось ще. Так що на це реагувати, думаю, просто не потрібно", — зазначає дипломат.

За його словами, у той же час систематичні ракетні обстріли, які росія здійснює по всій України, мають бути додатковими аргументами для офіційного Києва на користь того, щоб українській стороні Штати передавали озброєння далекого радіусу ураження. Зокрема ракети ATACMS, що здатні бити по цілям до 165 км.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, американський президент Джо Байден пояснював, чому США допомагають українцям у війні. За його словами, мова йде не тільки про Україну.