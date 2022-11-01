медведєв відкрито пригрозив Україні ядерною зброєю: застосують за однієї умови

Це не перша українофобна заява екс-президента рф

Заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв, який любить відзначатися абсолютно шаленими заявами, прямо дав зрозуміти, що якщо Україна поверне в ході бойових дій захоплені та анексовані українські території, то росія застосує ядерну зброю. При цьому він не припиняє звинувачувати Україну в провокації ескалації.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. За його словами, теза західних країн "росії не можна дати перемогти у війні" означає, що західні країни хочуть перемоги України.

"Якщо перемагає не росія, то, мабуть, Україна. Мета України у війні – повернення всіх територій, що раніше належали їй. Тобто відторгнення їх від росії. Це загроза існуванню нашої держави та розпад нинішньої росії. І значить, прямий привід для застосування п.19 Основ державної політики російської федерації в галузі ядерного стримування", — заявив медведєв.

Зазначимо, у цьому пункті одним із приводів застосування росією ядерної зброї є "загроза самому існуванню держави". Таким чином медведєв ще раз зазначив, що це нібитто Україна сама провокує застосування ядерної зброї.

"І хто тоді планує ядерний конфлікт, дозвольте дізнатися? Що це, як не пряма провокація світової війни із застосуванням ядерної зброї?" — йдеться в повідомленні заступника голови Ради безпеки.

Повідомлення медведєва

Як повідомляв "Телеграф" раніше, дмитро медведєв вирішив залякати Ізраїль на випадок, якщо країна вирішить постачати Україні зброю для ведення війни проти росії.