"Маємо багато цікавого": українські хакери зламали Центробанк рф і злили тисячі файлів у мережу

Можливо, що це лише перша частина файлів ЦБ, які будуть зливатися в мережу

Не один раз українські хакери зламували російські вебсайти та бази данних, тож цього разу під удар попав Центральний банк російської федерації. Вони злили в Інтернет-мережу тисячі файлів банку.

Про це стало відомо з Telegram-каналу "IT Army of Ukraine". У своєму повідомленні вони пожартували про те, що Центробанк не може навіть забезпечити власний кіберзахист, тож він може не намагатися захистити стабільність рубля.

"Дякуючи департаменту інформаційних технологій та департаменту операцій на фінансових ринках недобанку ми маємо багато цікавого про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що циркулюють в мережах цб рф та вже аналізуються нашими фахівцями", — зазначили вони.

IT-армія опублікувала у вільному доступі перші 27 тисяч файлів. Вони підкреслили, що з ними можна "ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії".

Посилання на архів Центробанку рф: https://anonfiles.com/t6Pe5eF8y4/CEntrBank1_rar

Повідомлення хакерів

Як повідомляв "Телеграф" раніше, хакери зламали російський сайт "Мособленерго" — на головній сторінці сайту вони поставили картинку з палаючим кремлем і крокуючого поряд секретаря РНБО Олексія Данілова у білому костюмі.