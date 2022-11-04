"Він реально в це вірив": мер Мелітополя розповів несподіване про зрадника балицького

Проросійські погляди політик ніколи не приховував, хоч до війни й мав проблеми із законом

Один із найвідоміших гауляйтерів Запорізької області євгеній балицький, який раніше обіймав крісло нардепа у Верховній Раді, щиро вірив у те, що проукраїнські мітинги у Мелітополі можуть бути проплачені. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, проросійський політик справді переконаний, що більшість рухів в Україні фінансуються з боку США, а росія є визволителем.

Про це Федоров розповів в інтерв’ю "Укрінформу", передає "Телеграф". Як виявилося, він знайомий з балицьким ще з дитинства, проте їхні погляди на життя, в тому числі політичні, дуже відрізнялися. Судячи з усього, для нинішнього гауляйтера Запоріжжя Іван Федоров завжди був "нацистом-націоналістом".

Мер Мелітополя розповів, що якийсь час спілкувався з балицьким, доки не виїхав з окупації. І вже тоді стало зрозуміло — зрадник батьківщини був поінформований про плани Кремля щодо нападу, адже був "консервою", котра чекала свого часу.

"Коли сталася окупація, ми відчули, що хтось "їхній" є. Ми — не їхні. Ми почали шукати. балицький — це давній політичний ворог і опонент. Він "російський агент", який знаходився на нашій території, і для нас це не було секретом, — розповідає Федоров. — Коли ми з ним зустрілися на третій чи четвертий день окупації, стало ясно, що він боїться, але буде (гауляйтером)".

Найбільше Івана Федорова вразив той факт, що балицький справді вірить у всю пропагандистську нісенітницю Москви щодо "американців, які захопили Україну" та наявність якихось "нацистів".

"Мелітополь маленьке місто. І я намагався зрозуміти, чи є я тим нацистом-націоналістом? А він у це вірив, — каже чиновник. — Людина, яка жила в Мелітополі, яка добре знається на тому, що відбувається, вірила, що це "вітчизняна війна", що нас треба звільняти. Він у це вірив, а не грав".

Цікаво, що спроби мелітопольців виходити на проукраїнські акції балицьким не сприймалися всерйоз. За словами Федорова, зрадник особисто казав йому, ніби все проплачено, та ще й грошима, що надходять з Америки. І будь-які спроби довести протилежне не мали жодного ефекту.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про життя та політичну кар’єру євгена балицького. Цікаво, що гауляйтер навіть служив у ЗСУ, отримавши звання капітана. Однак нічого не завадило йому дотримуватись проросійських поглядів, які він чітко означав виборів партій для подальшого вступу.

Також ми писали про те, як балицький зганьбився в росЗМІ вже після окупації, виступаючи з полум’яною промовою щодо возз’єднання з росією.