Рус

"Він реально в це вірив": мер Мелітополя розповів несподіване про зрадника балицького

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
євген балицький був нардепом від "Партії регіонів" Новина оновлена 04 листопада 2022, 09:34
євген балицький був нардепом від "Партії регіонів"

Проросійські погляди політик ніколи не приховував, хоч до війни й мав проблеми із законом

Один із найвідоміших гауляйтерів Запорізької області євгеній балицький, який раніше обіймав крісло нардепа у Верховній Раді, щиро вірив у те, що проукраїнські мітинги у Мелітополі можуть бути проплачені. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, проросійський політик справді переконаний, що більшість рухів в Україні фінансуються з боку США, а росія є визволителем.

Про це Федоров розповів в інтерв’ю "Укрінформу", передає "Телеграф". Як виявилося, він знайомий з балицьким ще з дитинства, проте їхні погляди на життя, в тому числі політичні, дуже відрізнялися. Судячи з усього, для нинішнього гауляйтера Запоріжжя Іван Федоров завжди був "нацистом-націоналістом".

Мер Мелітополя розповів, що якийсь час спілкувався з балицьким, доки не виїхав з окупації. І вже тоді стало зрозуміло — зрадник батьківщини був поінформований про плани Кремля щодо нападу, адже був "консервою", котра чекала свого часу.

"Коли сталася окупація, ми відчули, що хтось "їхній" є. Ми — не їхні. Ми почали шукати. балицький — це давній політичний ворог і опонент. Він "російський агент", який знаходився на нашій території, і для нас це не було секретом, — розповідає Федоров. — Коли ми з ним зустрілися на третій чи четвертий день окупації, стало ясно, що він боїться, але буде (гауляйтером)".

Найбільше Івана Федорова вразив той факт, що балицький справді вірить у всю пропагандистську нісенітницю Москви щодо "американців, які захопили Україну" та наявність якихось "нацистів".

"Мелітополь маленьке місто. І я намагався зрозуміти, чи є я тим нацистом-націоналістом? А він у це вірив, — каже чиновник. — Людина, яка жила в Мелітополі, яка добре знається на тому, що відбувається, вірила, що це "вітчизняна війна", що нас треба звільняти. Він у це вірив, а не грав".

Цікаво, що спроби мелітопольців виходити на проукраїнські акції балицьким не сприймалися всерйоз. За словами Федорова, зрадник особисто казав йому, ніби все проплачено, та ще й грошима, що надходять з Америки. І будь-які спроби довести протилежне не мали жодного ефекту.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про життя та політичну кар’єру євгена балицького. Цікаво, що гауляйтер навіть служив у ЗСУ, отримавши звання капітана. Однак нічого не завадило йому дотримуватись проросійських поглядів, які він чітко означав виборів партій для подальшого вступу.

Також ми писали про те, як балицький зганьбився в росЗМІ вже після окупації, виступаючи з полум’яною промовою щодо возз’єднання з росією.

Теги:
#Запорізька область #Мелітополь #Євген Балицький #зрадник #Іван Федоров