медведєв назвав ще одну причину "спецоперації" росії в Україні

Ексочільник рф вчергове згадав про ядерну зброю

Колишній президент російської федерації і заступник голови Ради Безпеки рф дмитро медведєв, який любить часто українофобно висловлюватися, нарешті зміг назвати ще одну причину, з якої росія розпочала так звану "спеціальну військову операцію" на території України. Він вважає, що це ядерна зброя.

Про це він повідомив на своїй сторінці соціальної мережі "ВКонтакте" у понеділок, 7 листопада. За його словами, така країна як Південно-Африканська Республіка колись добровільно відмовилася від ядерної зброї і тепер пишається цим, а Україна після Будапештського меморандуму тільки жаліється.

"А що ми бачимо на контрасті поряд із власними кордонами? Убогих маріонеток з неповноцінної держави, що нині гірко плачуть про прийняте за Будапештським меморандумом 1994 року рішення вивести розташований у них на території і ядерний арсенал, що залишився у спадок від СРСР. До речі, зауважу про рішення, продиктоване під жорстким тиском своїх нинішніх господарів із Вашингтона", — заявив експрезидент росії.

медведєв також написав, що хоча українська влада вважає Будапештський меморандум вимушеним кроком — у Києва не було можливостей "утримувати "могутність", що звалилася випадковим чином". Він зазначає, що "присмак гіркоти" відчували всі українські президенти — від Кравчука до Зеленського.

"А ще про те, що вони з диявольським задоволенням застосували б його проти нас та своїх громадян. Про що недвозначно натякали, погрожуючи відновити ядерну програму. І що стало однією з причин проведення СВО", — підсумував заступник голови Радбезу рф.

Пост дмитра медведєва

Як повідомляв "Телеграф" раніше, дмитро медведєв перевершив сам себе і опублікував дуже дивний пост до Дня народного єдинства рф — він згадав Сатану, Люцифера і сакральну міць.