Таємні перемовини США з оточенням путіна: зрада України чи фактор виборів

Політолог Віталій Бала оцінив "Телеграфу", кому вигідні подібні інформаційні вкидання

На сьогоднішній день якісь таємні перемовини радника президента США Байдена Джейка Саллівана та людей з найближчого оточення російського диктатора володимира путіна малоймовірні. А повідомлення про нібито такі кулуарні контакти, скоріше за все, можуть бути пов'язані з виборами в США.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив директор Агентства моделювання ситуацій, політолог Віталій Бала.

Зазначимо, раніше The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомляв, що Салліван протягом останніх місяців нібито конфіденційно спілкувався з секретарем радбезу рф миколою патрушевим та радником володимира путіна з питань зовнішньої політики юрієм ушаковим. За даними американського видання, головними темами переговорів начебто стали застереження москви від застосування ядерною зброї в Україні, а також недопущення ескалації у російсько-українській війні.

"По-перше, не виключаю, що такі непублічні перемовини могли бути раніше. Тому що з початку війни Салліван займав таку достатньо обережну позицію з точки зору і потреб України, і допомоги українській стороні зброєю. Тобто був таким, я би сказав, умовно миротворцем в адміністрації (Байдена, — Авт.). Але, по-друге, коли він минулого тижня був з візитом у Києві, то в останніх його заявах прозвучала теза вже про перемогу України. Тобто його позиція кардинально змінилась у порівнянні з тим, яка була на початку війни. Відтак на сьогодні навряд чи можуть бути якісь непублічні перемовини в контексті проведення якогось переговорного процесу (з рф, — Авт.). Давайте не будем забувати, що українська сторона 29 березня у Стамбулі надала свої пропозиції стосовно договору про гарантії для України з боку росії. Ми тоді вели також перемовини з рф. Тому в цей період абсолютно була вірогідність того, що такі консультації (США та рф, — Авт.) могли бути", — каже Бала.

Водночас, за його словами, українська тема продовжує активно використовуватися в американському політикумі в певних спекулятивних цілях напередодні проміжних виборів до Конгресу.

"Тому, безумовно, все те, що у тій чи іншій мірі може зашкодити опонентам, то республіканці це точно будуть використовувати", — пояснює експерт.

Нагадаємо, проміжні вибори до нижньої палати парламенту США відбудуться 8 листопада, і є ризики, що більшість там можуть отримати представники Республіканської партії, які раніше критикували адміністрацію Байдена і правлячу партію щодо збільшення збройної підтримки України у війні проти рф.

Також повідомлялося, що раніше ще одне американське видання —The Washington Post — писало, що США нібито приватно просять Україну показати готовність до діалогу з росією, а також скасувати відмову Києва від участі в переговорах без усунення путіна від влади.