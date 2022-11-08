"В інтересах США": радник Байдена підтвердив свої переговори з кремлем

Незважаючи на війну він намагається тримати принаймі якийсь зв'язок з російським керівництвом

Після хвилі інформації у ЗМІ про те, що радник американського президента Джейк Салліван протягом останніх кількох місяців проводив обговорення із радником президента зі зовнішньої політики рф юрієм ушаковим і з секретарем ради безпеки росії миколою патрушевим, сам радник Байдена це і підтвердив. Салліван зазначив, що канали зв'язку між Вашингтоном і москвою залишаються відкритими, незважаючи на війну в Україні. Перш за все такі переговори стосуються ядерного стримування.

Про це він повідомив під час свого виступу в Нью-Йорку, пише видання BBC. За його словами, це "в інтересах" Сполучених Штатів підтримувати контакт з представниками кремля. Однак Джейк Салліван підкреслив, що офіційні особи "чітко усвідомлюють, з ким ми мають справу".

При цьому раніше президент України Володимир Зеленський поставив крапку в переговорах з росією, константувавши неможливість їх проведення, доки на чолі росії стоїть володимир путін. Однак адміністрація Джо Байдена приватно висловила заклик українському керівництву відмовитися від такої позиції і показати готовність вести переговори з російською федерацією.

Також після нещодавньої зустрічі із Зеленським Джейк Салліван наголосив, що вважає неприйнятними умови росії для проведення діалогу, а США діє по принципу "нічого про Україну без України".