У Зеленського звернулися до всіх прихильників переговорів із росією: дайте відповідь на одне запитання

Умови, які висуваються росією для переговорів, є неприйнятними для української влади

Мирні переговори між Україною та Росією щодо закінчення війни, про які знову почали заїкатися західні лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, наразі неможливі. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, зараз усім "миротворцям", котрі виступають за діалог із путіним, варто відповісти лише на одне запитання. І воно є дуже простим — а що мається на увазі під самим словом "переговори".

Про це Подоляк написав в особистому Twitter-акаунті у вівторок, 8 листопада, передає "Телеграф". Серед іншого чиновник наголосив на наявності багатьох ультиматумів з боку Кремля, які є абсолютно неприпустимими з погляду України. Саме тому людям, котрі хочуть переговорів, варто задуматися про їхню доцільність.

"Російські ультиматуми відомі: "Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій". Ці умови неприйнятні. Так про що говорити?" — заявив Михайло Подоляк.

Твіт Михайла Подоляка

Також радник очільника ОП поцікавився у адептів діалогу з росією, чи не хочуть вони насправді української капітуляції перед путінським режимом, ховаючи це за словом "врегулювання".

Багато користувачів мережі підтримали висловлювання Подоляка, зазначивши, що багато західних лідерів просто не розуміють серйозності ситуації, в якій зараз перебуває Україна.

Зазначимо, що раніше про можливість поновлення діалогу з Росією заїкнулися також чиновники США і НАТО. Однак вони вважають, що це буде можливим лише після того, як Україна поверне під синьо-жовтий прапор Херсон.