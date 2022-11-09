Ще місяць і все: яка нова катастрофа чекає на росію і до чого тут Китай

Грудень стане для багатьох економічних та політичних процесів у Кремлі поворотним моментом

Вже за місяць, наприкінці 2022 року, мають запрацювати узгоджені Євросоюзом "нафтові санкції" проти росії. Буде встановлена стельова ціна на "чорне золото", що продається рф на світовому ринку, і це, упевнений ексочільник МЗС України Павло Клімкін, може стати точкою неповернення для путінського режиму. Найголовніше — ефективно реалізувати схему, за допомогою якої російська нафта впаде в ціні. Якщо дійсно буде задіяно жорсткі обмеження, Кремль може залишитися без коштів для фінансування бюджету, незважаючи на продаж сировини Китаю та Індії.

Про це дипломат докладно розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL, передає "Телеграф". За словами Клімкіна, нафта є одним із "двигунів прогресу" в росії, адже від 28 до 40% бюджету залежить від її ціни, а також вартості газу.

"У точці неповернення тут знаходиться і путін, — переконаний Павло Клімкін. — Якщо Китай домовиться із Заходом і США про хоча б часткову загальну стратегію, то це позначатиме принципово іншу ситуацію для президента рф".

Цілком імовірно, що саме з цієї причини володимир путін може ризикнути поїхати на саміт "Великої двадцятки", що має відбутися в листопаді на території Індонезії. Якщо він цього не зробить, його позиції ще більше похитнуться, прогнозує дипломат. Фактично, російський лідер поставить себе сам в ізоляцію, причому не тільки від західного світу.

До того ж, імовірна відмова путіна від перебування на саміті G20 стане сигналом для багатьох представників російської еліти починати будувати новий підхід до життя в цій країні.

"Чи є він геополітичним гравцем, якщо не їде на саміт G20? Ймовірніше, вже ні. Це означає подальше перезавантаження", — резюмував Клімкін.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином росія намагається обійти заплановані ЄС нафтові санкції. Західні джерела зазначили, що у світі зросла кількість танкерів, які були орендовані чи викуплені третіми особами з країн Далекого Сходу. Це може означати підготовку рф до заснування справжнього "тіньового флоту" із суден для перевезення нафти, яка перепродаватиметься не зовсім легально.