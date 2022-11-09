Ходжес розповів про наслідки застосування росією ядерної зброї: у справу вступлять США

Автор
Юлія Рейтер Юлія Рейтер
Дата публікації
Автор
Бен Ходжес Новина оновлена 09 листопада 2022, 12:13
Бен Ходжес

Для росії такі дії не обернуться позитивним результатом

На тлі постійних погроз росії ядерною зброєю, лідери країн світу попереджають рф про те, чому такого удару завдавати не слід. Якщо ж росія все таки застосує зброю масового ураження проти України, наслідки для країни-агресорки будуть катастрофічними.

Про це розповів колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю "24 каналу". За його словами, для росії наслідки цього кроку точно не будуть позитивні.

"Їх (позитивних наслідків — ред.) буде нуль, якщо росіяни зважаться використати ядерну зброю. На полі бою їм це не принесе зиску, а лише біду. Бо потім колективний Захід на чолі зі США повинен буде відреагувати", — зазначив Ходжес.

Він також зазначив, що кремль хоче, щоб люди якомога більше говорили про ядерну зброю і висловлювали свої побоювання. Російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують. Ходжес розповів, що у росії немає друзів. Можливо, що залишилася тільки КНДР, але союзників, які б схвалили застосування ядерної зброї точно немає.

"Як тільки її використають – все. Бо потім у справу вступлять США і знищать більшу частину російських військових можливостей", – підкреслив генерал США.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у США вже не перший раз висловлюються щодо наслідків застосування росією ядерної зброї у війні проти України. Вони пояснили, для чого розноситься фейк про "брудну бомбу".

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