"Знаходжу цікавим": Байден прокоментував відведення російських військ від Херсона

Американський лідер вважає, що у Москви дуже погані відносини з армією на південному напрямі фронту в Україні

Вимушений відхід російських військ із правого берега Дніпра та нібито "здавання" Херсона стали однією з головних тем минулого дня. Не оминув її увагою і американський президент Джо Байден попри проведення виборів у США. Він зазначив, що подібне рішення було очікуваним, проте йому справді цікаво, чому ж росіяни настільки довго тягли з його ухваленням.

Політика, який виступав на брифінгу в Білому домі 9 листопада, цитує Reuters, передає "Телеграф". Також Джо Байден підкреслив: події на південному напрямі фронту в Україні чітко демонструють справжній стан речей у російській армії.

За його словами, росіяни справді мають серйозні проблеми із забезпеченням та іншими моментами під Херсоном.

"Передусім я знаходжу цікавим те, що вони чекали з цим рішенням — а ми вже давно знали, що вони його ухвалять — до закінчення виборів [у США], — заявив президент Байден. — І це рішення — свідчення того факт, що у них, в армії росії, великі проблеми".

Крім іншого, він додав, що відхід росіян на лівий берег Дніпра може стати "перепочинком" для обох сторін конфлікту. Адже саме таким чином обидві армії отримають можливість "скорегувати" свої позиції за час зими, що наближається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як на втечу росіян із правобережної Херсонщини відреагували в українському Міністерстві оборони.

Не залишився осторонь хайпової теми і військовослужбовець Юрій Гудименко, який закликав пам’ятати, чому насправді росіяни відступають за Дніпро.