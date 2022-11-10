Вашингтон знову відмовив Україні у постачанні важливих дронів Grey Eagle: ЗМІ озвучили нову причину

Офіційної реакції Пентагону поки не надходило, але інсайдерська інформація дуже невтішна

Найближчим часом Україна навряд чи отримає американські безпілотники Gray Eagle MQ-1C, про які запитувала ще на початку осені. Попри наявність запитів від офіційних представників влади США не готові поділитися подібним озброєнням через деякі побоювання щодо його застосування на полі бою.

Такі дані повідомляє The Wall Street Journal, журналісти якого посилаються на особисті джерела, наближені до Пентагону. При цьому офіційної позиції Міноборони США щодо постачання озброєння, про яке Київ просив протягом місяців, поки що не надавалося.

"Пентагон відхилив запит, боячись, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту та дати сигнал Москві, що США дають зброю, яка може бути націлена на позиції на території росії", — цитують своє джерело у виданні.

Gray Eagle MQ-1C

Також у матеріалі посилаються на отримане непряме підтвердження такого невтішного для України рішення від представників компанії General Atomics, які виготовляють такі БПЛА. Проте будь-які деталі цієї ситуації коментувати виробники відмовилися.

Варто зазначити, що надання Україні Gray Eagle підтримали представники обох партій Конгресу США. Офіційне прохання до уряду США щодо надання такого озброєння Київ надіслав ще у вересні.

Втім, боротьба за ці безпілотники триває, як мінімум, з літа. Тоді Україна також отримала відмову в отриманні дронів, але причину було озвучено іншу.