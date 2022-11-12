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"Росіяни — це синонім брехні": Подоляк пояснив, чому не варто боятися рф

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
Подоляк переконаний: Москві час нагадати цінність міжнародного права Новина оновлена 12 листопада 2022, 10:01
Подоляк переконаний: Москві час нагадати цінність міжнародного права

Росіяни створили потужний міф довкола своєї держави, який нині розвінчує Україна

Українські воїни за час повномасштабної війни здобули не одну змістовну перемогу на полі бою, однак найголовніша — взяти гору над росією в цілому — ще попереду. На думку радника голови Офіса президента Михайла Подоляка, зараз найважливіше пам'ятати, що рф протягом усієї своєї історії займалася пропагандою та ламанням міжнародного права. Саме тому вона не гідна страху: ні від українців, ні від світу.

Про це чиновник заявив в інтерв'ю виданню "НВ", передає "Телеграф". Подоляк підкреслив, що наразі наша армія бореться не лише за те, щоб відвоювати територію, а й повернути весь світ "у рамки міжнародного права".

За словами радника Єрмака, українці мають регулярно нагадувати всім партнерам, що росіяни є справжнім синонімом брехні. Створюючи за допомогою пропаганди міф за міфом вони зіткали образ непереможної країни. Однак ця картинка досить швидко сиплеться під натиском наших захисників.

"Вона [росія] дійсно ламала міжнародне право, — говорить Михайло Подоляк. — Дивіться, що вони роблять: вони зламали абсолютно все у тому світі, в якому ми звикли жити. Там, де можна домовитися і дотриматися цих домовленостей, Росія все зламала. І ламала 20 років, поступово".

Єдиною можливістю повернути справедливість та відновити справжнє функціонування міжнародного права є перемога над рф на полі бою. Після того, як Україні це вдасться, росія буде покарана — в усіх сенсах цього слова, переконаний Подоляк. До цього залучать і економічний, і політичний, і ідеологічний фактор. Якщо ж цього не вдасться, то всі нинішні дії нашої країни та міжнародних партнерів будуть виглядати, щонайменше, дивно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як за останній час змінилося ставлення росіян до диктатора володимира путіна і що найбільше вплинуло на зміну загальної парадигми мислення окупантів.

Теги:
#Україна #Росія #Перемога #Міжнародне право #Михайло Подоляк