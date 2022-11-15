"Мінська-3 не буде": Зеленський на G20 закликав закінчити війну та розповів, як це зробити

Україна пропонує перелік із 10 кроків до миру

На Балі продовжуються заходи саміту "Великої двадцятки", на якій присутні світові лідери. Однією з важливих тем обговорення є війна в Україні. Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів G20 за допомогою відео. Він розповів, як бачить мир Україна і наполягає на повоєнному закріпленні архітектури безпеки.

Слова президента публікує The Guardian. Зеленський сказав, що настав час зупинити "російську руйнівну війну". Він також зазначив, що "Мінська-3" не буде : "Ми не дозволимо росії чекати і нарощувати сили". Нагадаємо, що Мінські угоди це домовленості про тимчасове перемир’я, укладені у 2014-2015 роках.

Про ядерний шантаж росії

Зеленський сказав, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою. Він зазначив, що росія перетворила Запорізьку АЕС на "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті".

10 кроків для миру за формулою України від Зеленського

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених та депортованих. Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку. Виведення російських військ та припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Зеленський звернувся до міжнародної спільноти, щоб запобігти повторенню російської агресії та "закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки". Зазначимо, що росію було представлено не президентом, а главою мід Сергієм Лавровим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ООН ухвалила резолюцію про те, що Україна може вимагати у росії репарацій. Українські військові також відкидають усі варіанти переговорів, окрім тих, де росія відводить свої війська.