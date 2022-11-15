Настав час для нових попереджень путіну: названо причину

Терор мирного населення не допустимий у цивілізованому суспільстві

Поки Україна завмерла в очікуванні нового ймовірного масованого ракетного удару по інфраструктурі, Заходу варто активізувати дипломатичний тиск на Кремль, щоб убезпечити нашу країну від таких атак. Як стверджує ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева, диктатор володимир путін повинен усвідомити — за подібні дії своєї армії йому може загрожувати таке ж покарання, як і за ядерний шантаж.

Про це колишня українська чиновниця розповіла в інтерв’ю "НВ", повідомляє "Телеграф". Гонтарева наголосила: західним партнерам настав час активізувати роботу в цьому напрямку, щоб мінімізувати проблеми в енергетичному секторі на майбутнє.

За її словами, відсутність електрики, води та інших благ цивілізації є серйозним ударом по економічному сектору країни. Звісно, партнери допомагають Україні чим можуть: десь говорять про підключення нашої системи до європейської, десь обіцяють генератори та дизельне паливо до них. Також нададуть фінансову подушку, яка допоможе пережити складний період.

"Але це дуже страшно, — говорить вона. — І мені здається, що як путін відповіли з приводу ядерної бомби, що розгромлять його в бункері на смерть, то настав час йому так само сказати і з приводу інфраструктури. Що якщо він продовжуватиме це робити з нашою інфраструктурою і займатися терором населення, його все одно розгромлять у його бункері. Поки я такого меседжа не чула".

Також вона наголосила, що Україні справді знадобиться так званий "фінансовий Рамштайн", з ініціативою створення якого нещодавно виступив український лідер Володимир Зеленський. На думку Гонтаревої, гроші знадобляться на ремонт енергосистеми України, за подальшого відновлення зруйнованих населених пунктів тощо. Для цього Україні потрібно вибудувати нові механізми, які контролюватимуть витрати грошей.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго ще в Україні можуть продовжитись вимушені відключення світла, які застосовують для регулювання роботи енергосистеми загалом.