"Малоймовірно": Байден поспілкувався з Дудою та прокоментував вибухи ракет у Польщі

Польща вже проводить розслідування інциденту, американці планують реагувати відповідно до його результатів.

Ракети, чиє падіння в польському Пшеводуві стали причиною загибелі двох людей, найімовірніше, не були запущені з території російської федерації. Такої думки попередньо дотримується американський президент Джозеф Байден, про що він заявив під час пресконференції після екстреної зустрічі з лідерами країн "Великої сімки" та НАТО на території Індонезії.

Заяву політика цитує The Guardian, передає "Телеграф". Байден наголосив, що подібне твердження стало можливим завдяки початковому аналізу траєкторії снарядів, що вибухнули у повітряному просторі Польщі.

"Є попередня інформація, яка це [пуск з території рф — ред.] спростовує, — зазначив американський президент. — Я не хочу про це говорити, поки ми повністю не проведемо розслідування. Та малоймовірно, що через лінію траєкторії вона була випущена з росії, але подивимося".

При цьому він підкреслив, що росія, яка продовжує бити ракетами по мирних містах України, поводиться "абсолютно безсовісно".

Додамо, що Байден також провів особисту розмову з польським президентом Анджеєм Дудою, де запевнив, що Штати всіляко підтримують Польщу в розслідуванні інциденту. Зі свого боку, він пообіцяв надати всю необхідну допомогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на падіння російської ракети в Польщі відреагувала Україна, і про що після трагедії говорили Дуда та Зеленський.