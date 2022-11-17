Падіння ракети у Польщі: стало відомо, про що США просили Україну

Українські чиновники досі наполягають, що боєприпас, що впав, був російського виробництва

Падіння ракети в польському Пшеводові, через яку загинуло кілька людей, стало резонансною подією не лише для України, але й всього цивілізованого світу. Український президент Володимир Зеленський переконаний, що воронка, яка залишилася на місці вибуху, не могла бути залишена боєприпасом від української системи ППО, про що неодноразово заявляв. При цьому іноземним журналістам вдалося дізнатися, що американські чиновники закликали офіційний Київ обирати "обережні коментарі" для цієї ситуації.

Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела, передає "Телеграф". За даними ЗМІ, спочатку з такою "пропозицією" до Зеленського звернувся радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Повідомляється, ніби саме цей чиновник майже одразу після офіційної реакції української сторони зателефонував із Зеленським. У телефонній розмові Салліван начебто і попросив Україну бути обережнішою в тих словах, які підбираються для опису події.

При цьому наголошується, що Зеленський нібито просив про особисту розмову з американським лідером Джо Байденом, але йому відмовили. Ймовірно, це пов’язано із перебуванням Байдена на саміті країн G20, що відбувався в Індонезії.

Додамо, що на трагічний інцидент у Польщі відреагували лідери багатьох країн світу, серед яких Туреччина, Франція та багато інших.

При цьому польська сторона вже офіційно вважає, що ракета, яка звалилася на території їхньої країни, належала саме українській системі ППО. На це нібито вказують дані від експертів із різних держав.

"Телеграф" уже розповідав, чим це може обернутися для України і який позитив здатний принести навіть така непроста ситуація.