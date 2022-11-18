"Або мир буде неможливим": у ЄС пояснили, що рф має зробити для закінчення війни

Поки що з боку Кремля жодних реальних зрушень до закінчення війни не видно

Регулярні спроби росіян наступати з різних напрямків фронту постійно блокуються українськими захисниками, про що свідчать актуальні карти боїв. Однак для того, щоб говорити про повноцінне закінчення війни та укладання миру, керівництву рф слід віддати наказ про виведення своїх військ з території України. Такої думки дотримується верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики України Жозеп Боррель.

Слова політика цитує Reuters, передає "Телеграф". На думку Борреля, говорити про світ, поки російські військові перебувають на території чужої для них країни, не можна говорити. При цьому офіційна Москва, хоч дедалі частіше і говорить про переговори, жодних реальних зрушень до необхідності укладання миру не демонструє.

"Я боюся, що росія не готова до виходу [з України], але якщо вона не вийде, мир буде неможливим", — наголосив він під час перебування у Самарканді.

Також політики зазначив, що вся відповідальність за те, що відбувається, лежить саме на росії, тому керівництво цієї держави має зробити все можливе, щоб запобігти подальшій ескалації.

"Агресор має відійти, якщо він хоче стійкого миру", — упевнений Жозеп Боррель.

Варто зазначити, що днями Європарламент планує офіційно оголосити росію терористичною державою. Про узгодження відповідної резолюції стало відомо напередодні.