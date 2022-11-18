Зеленський ввів до Ставки головнокомандувача двох нових людей

Президент прислухався до пропозицій Ради нацбезпеки та оборони

Ставка Верховного Головнокомандувача України, яка є одним із найважливіших органів військового керівництва країни, трохи видозмінила свій склад. Тепер її членами є одразу 23 особи, включаючи президента Володимира Зеленського. Зазначимо, що останні збори Ставки (ще у старому форматі) відбувалися після падіння ракет на території Польщі.

Як передає "Телеграф", згідно зі свіжим президентським указом №790/2022 новими представниками зборів тепер є голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков та заступник голови ОП Роман Машовець. Подібне рішення, як зазначається у документі, Зеленському запропонували члени РНБО.

Указ про поповнення складу Ставки з`явився на офіційному ресурсі Президента України ще у четвер, 17 листопада. Він набув чинності з моменту його публікації.

Наразі, після розширення, Ставка складається з 23 людей. Її очільником є Зеленський, координатором – секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов. Також до Ставки входять голова ГУР Кирило Буданов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та інші не менш важливі політичні постаті українського уряду.

Повний склад Ставки (до введення ще двох людей)

Зазначимо, що серед інших питань, які раніше обговорювали на Ставці, була підготовка української армії до зимового періоду. До чого дійшли представники зборів, можна докладно дізнатися у матеріалі "Телеграфа".