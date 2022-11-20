"Російське місто": медведєв вибухнув погрозами "повернути Київ"

Напевно, в росії забули, як уже "брали Київ за три дні"

Для всього цивілізованого світу є незаперечною істиною, що Крим — це Україна, і півострів скоро буде звільнений. Але не для російських окупантів, які не лише заперечують усі норми міжнародного права, а ще й мріють про захоплення Києва.

В черговий раз з претензіями на адресу української столиці 20 листопада виступив заступник голови Ради безпеки Росії дмитро медведєв.

Політик порівняв із "тарганячими бігами" заяви України про намір повернути Крим і заявив, що росія може захопити ще й Київ.

Він нагадав, що Київ був столицею Стародавньої Русі, після чого був у складі Російської імперії, а потім — столицею однієї з республік СРСР.

Також медведєв висловив думку, що ці історичні факти дають сучасній росії якісь права для зазіхань на столицю незалежної України: "Київ – просто російське місто, в якому завжди думали і говорили російською мовою. Щоб було все гранично ясно, що і як треба повертати".

Варто зауважити, що дмитро медведєв регулярно відрізняється "феєричними" промовами на адресу України, приплітаючи до них "нацистів-наркоманів", "розпад Заходу" і навіть Люцифера.

Як повідомляв "Телеграф", незважаючи на всі його заяви, на думку деяких експертів, Крим можуть звільнити навіть раніше, ніж весь Донбас.