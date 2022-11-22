"Вісь зла" 21 століття: відомий дипломат назвав помилку Заходу з росією, Іраном та КНДР

Настав час вжити рішучих заходів для зниження загрози, але цього не роблять

В останні місяці все сильніше можна спостерігати зближення країни-агресора росії з Іраном та Північною Кореєю, проте країни Заходу нічого не роблять проти цього союзу, що можна назвати помилкою.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Як відомо, Іран активно постачає росії дрони-камікадзе для атак на Україну, передає технології для виробництва їх на території рф, тоді як КНДР — одна з небагатьох країн, яка відкрито підтримує кривавого диктатора володимира путіна (хоч і нібито не допомагає йому зброєю).

Це тріо можна охарактеризувати як "вісь зла" нового століття, проте Захід хоч і запроваджує певні обмеження проти цих країн, але рішучих заходів проти них не вживається.

Огризко пояснює, що Захід насправді чудово розуміє загрозу такого союзу, але через свою демократичність більше спостерігає, ніж діє.

"Це їхня традиційна помилка", — констатує він.

На його думку, варто фіксувати загрозливі явища і вживати заходів, щоб загроза була як мінімум зменшена, — чого за фактом не відбувається: "Вони більше зосереджені в констатації, ніж на активній протидії".

"Однак нинішня ситуація, у тому числі останні події, пов’язані з Іраном (допомога російській агресії проти України), Північною Кореєю (запуск міжконтинентальної балістичної ракети, інші агресивні дії), гадаю, змусять Захід діяти в іншому – більш практичному плані", — підсумував дипломат.

Нагадаємо, раніше Володимир Огризко розповів, яке світле майбутнє чекає на Білорусь після зміни режиму.