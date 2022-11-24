лукашенко та трибунал: Європарламент ухвалив резонансне рішення

Невизнаного білоруського президента вважають винним у репресіях, яких страждають звичайні громадяни країни

Білоруський диктатор олександр лукашенко, який лише днями озвучив справжній ультиматум Україні, має постати перед міжнародним трибуналом. Таке рішення було ухвалено більшість членів Європарламенту під час засідання у Страсбурзі у четвер, 24 листопада.

Про це повідомляє видання "Хартыя 97", передає "Телеграф". Під час обговорення проєкту резолюції було озвучено імена багатьох політв’язнів білорусів, а також прозвучали слова засудження нинішнього режиму правління в РБ.

Документ, який був підтриманий міжнародним зібранням, має в назві слова "репресії, що продовжуються в Білорусі". Проте чималу роль у прийнятті такого документа відіграв той факт, що білоруська територія досі використовується російськими військовослужбовцями для атак на Україну.

"лукашенко та пов’язані з ним особи однаково відповідальні за військові злочини в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності перед міжнародним трибуналом та Міжнародним кримінальним судом", — читаємо в тексті резолюції.

Також європейські політики підтримали полк імені Калиновського, в якому чимало білорусів виборюють свободу України у нинішній війні. Було згадано і білоруську опозицію, яка змушена перебувати у фактичному вигнанні через ймовірні переслідування, які режим лукашенка організовує для незгодних у самій країні.

Цілком ймовірно, що Білорусь у майбутньому буде визнана окупованою (або де-факто такою). Разом з опозицією РБ європейська спільнота закликає росію вивести свої війська як з української, так і з білоруської території.

Додамо, що у Європарламенті також закликали лукашенка звільнити Алеся Біляцького, який очолює правозахисний центр "Вясна". Це хочуть підв’язати до прийдешньої церемонії вручення Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, що цю престижну нагороду в 2022 році розділили між трьома претендентами, причому вони представляють Україну, Білорусь і рф. Багатьох обурив такий підхід Нобелівського комітету до підбору переможців. Це призвело до того, що його представники були змушені пояснювати свою позицію.