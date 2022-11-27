Слід зробити запаси: у "Слузі народу" попередили про нові ракетні атаки

Мирне населення залишається під загрозою атаки з боку окупантів

Масовані ракетні обстріли України, що призводять до колапсу енергетичної системи та блекаутів, повторюватимуться знову і знову, адже Кремль обрав для себе подібну тактику поведінки. Найближчий удар окупантів, який припаде на енергосистему, в Україні прогнозується наступного тижня.

З таким попередженням в ефірі національного телемарафону виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Телеграф". Зазначимо, що нардеп наголосив: слідом за обстрілами ворога можуть відбутися і нові тривалі відключення світла. Тому краще бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Він закликав українців зробити певні запаси, якими можна скористатися за відсутності електроенергії.

"Слід заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, адже є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари та будуть нові блекаути", — заявив Арахамія.

Зазначимо, що між тим військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що росіянам знадобиться більш тривалий період для відновлення ресурсів та сил, щоб завдавати нових масованих атак. При цьому подібні атаки все одно стануть "звичною" справою принаймні на холодний період.