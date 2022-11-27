"росія не виграє війну": Шольц чітко висловився щодо підтримки України

Путінський режим у Європі з кожним днем все більше втрачає позиції

Після гучного висловлювання прем’єра Угорщини Віктора Орбана щодо підтримки України у війні, відзначився черговою заявою і канцлер Німеччини Олаф Шольц. На його думку, росія не тільки не має, а й не зможе виграти нинішню війну, адже українській державі надають посильну допомогу усі західні країни.

Про це пише Spiegel, посилаючись на виступ політика на конференції СДПН у Котбусі (Бранденбург). Окрім іншого, Шольц пообіцяв, що офіційний Берлін не відступить від своєї підтримки України і надаватиме її "стільки, скільки знадобиться". До переліку такої допомоги увійдуть як військово-технічні, так і фінансові та гуманітарні аспекти.

"Зважаючи на підтримку Німеччини та інших країн-партнерів України, стає все більш очевидним, що росія не тільки не повинна виграти цю війну, а й не виграє її", — наголосив Олаф Шольц.

За словами політика, офіційний Берлін робить усе можливе, щоб протистояти рф на дипломатичному рівні. До здобутків Німеччини Шольц відніс спільну заяву з урядом КНР про неприпустимість використання "ядерки" в Україні, а також ухвалення підсумкової декларації саміту G20, яка засуджує дії росії проти української держави.

Цікаво, що подібне посилення риторики німецького канцлера практично збіглося з дуже скандальними одкровеннями експрем’єра Британії Бориса Джонсона. Нагадаємо, той розповів, що напередодні вторгнення рф Німеччина фактично була готова погодитися на розпад України та перемогу росії в цій війні.

Проте зараз Берлін справді є одним із головних союзників України. Лише минулого тижня наша армія отримала від німців нове постачання озброєння, до якого увійшли сучасні потужні тягачі.