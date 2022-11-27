З візитом до Зеленського приїхала скандальна європейська міністрка: що відомо

Лябіб прибула до Києва з бельгійським прем’єром Олександром де Кроо

Україну продовжують відвідувати високопосадові західні політики. Після радника президента США з питань безпеки Джейка Саллівана приїзд організували і представники уряду Бельгії. Примітно, що разом із прем’єром країни Олександром де Кроо до Києва прибула й голова МЗС Бельгії Аджа Лябіб. Ця політикиня має досить скандальну репутацію через її поїздки до Криму вже після окупації півострова росією.

Проте, судячи з інформації та фотографій у її особистому Twitter, вона нарешті отримала дозвіл на відвідування України як одна з членів бельгійської урядової делегації. Зазначимо, що раніше Лябіб вибачилася за перебування на Кримському півострові та неоднозначні заяви, які собі дозволяла після цього.

Наразі міністр закордонних справ Бельгії встигла зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, провести кілька особистих переговорів з іншими політиками, а також на власні очі подивитися, які наслідки приніс "рускій мір" у передмістя Києва. Серед інших населених пунктів, які відвідала Лябіб, вказані Бородянка та Буча.

Зустріч Аджі Лябіб із Володимиром Зеленським

До слова, у Бородянці політик звернула особливу увагу на графіті всесвітньо відомого Бенксі, наголосивши, що таким чином художник тонко використав історію про Давида та Голіафа, перенісши її на реалії російсько-української війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на позицію президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра вплинув офіційний візит до України.