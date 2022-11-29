Делегація з Києва разом із військовим високого рангу прибула до Ізраїлю: стало відомо, про що домовляються

Візит намагаються обставити якомога делікатніше, щоб не торкнутися тендітної згоди з росією

Ізраїль, хоча офіційно і залишається при своїй думці про небажання постачати Україні зброю, все ж поступово пом’якшує позиції в цьому напрямку. Так, напередодні ізраїльські ЗМІ повідомили, що до Єрусалиму прибула офіційна делегація з Києва, до складу якої увійшов один із офіцерів Генштабу ЗСУ, ймовірно, заступник голови відомства. Серед питань, які планують розглянути під час двостороннього діалогу, є і збройне — допомога у створенні системи протиракетного попередження.

Таку інформацію повідомила в особистому Twitter ізраїльська журналістка Морія Асфар Волберг, яка працює в телекомпанії "Кешет". Зазначимо, що українці нібито планують провести кілька зустрічей із офіційними представниками армії оборони Ізраїлю.

Варто наголосити, що, за даними медійників, представники ізраїльського уряду максимально тримають цей візит "у тіні", щоб залишатися "політично делікатними" по відношенню до росії. Водночас повідомляється, ніби ізраїльська політика щодо надання зброї Києву незмінна.

"Метою офіційного візиту було сприяння у створенні українцями системи протиракетного попередження, — зазначила Волберг. — Старший українець за рангом прирівнюється до заступника начальника Генштабу, що робить візит ще більш делікатним".

Публікація Уолберг у твіттері

Особливих деталей ні українська, ні ізраїльська сторона про цю поїздку не повідомляли.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ "засвітили" деякі види озброєння, які могли бути отримані лише від Ізраїлю. Серед іншого йшлося про армійський транспорт Gaia Amir.

Також ми писали про те, які ракети ЗСУ можуть теорії отримати від офіційного Єрусалима і яка їх дальність.