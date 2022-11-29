путіна схиляють до "жесту доброї волі"? Генерал розповів, звідки тепер можуть тікати росіяни

Питання ядерної енергетики є дуже чутливим для багатьох політиків, тому на Кремль неофіційно тиснуть

Останнім часом дедалі активніше обговорюється тема ймовірного відступу російських загарбників із території Запорізької АЕС та Енергодару загалом. На думку ексочільника Служби зовнішньої розвідки, генерала ЗСУ Миколи Маломужа, подібні дії окупантів неминучі, а все залежить від часу, коли путін віддасть відповідний наказ. Поки що диктатор оцінює, які плюси може отримати після цього і як це обставити в очах громадськості, зокрема російської.

Про це Маломуж розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL, передає "Телеграф". Він зазначає, що росіяни чудово розуміють: їм рано чи пізно доведеться відступати і із Запорізької області, і із лівобережної Херсонщини.

Частково про підготовку до відступу свідчить поступовий виїзд колаборантів із цих регіонів до окупованого Криму та на територію рф. Також на ЗАЕС постійно перебувають члени МАГАТЕ, які чітко простежують, що відбувається на ядерному об’єкті та передають дані керівництву. Як наслідок — цю інформацію дізнаються світові лідери, що призводить до тиску на володимира путіна, який поступово посилюється.

"Так, вони не залишать ЗАЕС швидко, — зазначає Микола Маломуж. — Вони намагатимуться зберегти там позиції і провокувати ситуацію, особливо обстрілами, звинувачуючи українську сторону. Але в міру триваючого тиску на рф, у тому числі з боку членів ядерного клубу, путіна можуть змусити проявити "добру волю" та віддати ЗАЕС під міжнародний контроль МАГАТЕ".

Звичайно ж, на це вплине одразу кілька факторів. За словами генерала, російський диктатор не звик нічого віддавати просто так, тож тиск на нього з боку партнерів треба продовжувати. Також на подальші його рішення вплинуть успіхи української армії на фронті. Ну і, звичайно ж, путіну потрібен час, щоб підготувати росіян до чергового "жесту доброї волі".

"Процес йде. Він ще на середній стадії, — переконаний експерт. — росія вже розробляє плани того, як вона залишатиме ЗАЕС і що від цього отримає".

Раніше "Телеграф" писав, які дії окупантів "натякають" на те, що вони можуть готуватися залишити територію Запорізької АЕС.

Також ми розповідали, як світ офіційно реагує на регулярний обстріл станції з боку російських солдатів.