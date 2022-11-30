"Переможців не буде": фінський міністр оцінив можливість ядерного удару з боку рф

Російсько-українська війна з кожним днем стає все більш "традиційною", як Перша чи Друга світові війни

Після того, як спливли факти щодо реального обговорення Кремлем можливості росією ядерної війни проти України, питання захисту нашої держави в цьому напрямку стало ще актуальнішим. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто впевнений: ядерна ескалація в контексті нинішнього конфлікту ймовірна, проте вона передусім пов’язана з самою наявністю зброї у росії. Втім, з кожним днем рф стає все більш прозаїчною і використовує більш "традиційні" методи ведення військових дій.

Про це політик докладно розповів в інтерв’ю "Європейській правді", передає "Телеграф". За словами Хаавісти, зараз одне з важливих завдань західних партнерів — нагадувати необхідність утримуватися від застосування ядерної зброї, адже переможців у подібній війні не буде.

Фінський міністр зазначає, що на початку повномасштабного вторгнення Кремль дуже необережно розкидався погрозами щодо застосування ядерної зброї. Це призвело не лише до ажіотажу навколо цієї теми, а й до зміни підходів інших країн до своєї національної безпеки. Серед іншого — Фінляндія вирішила приєднатися до НАТО, щоб мати можливість захиститися за допомогою "колег".

Щодо російсько-української війни Хаавісто говорить, що дедалі менше вірить у ймовірність застосування неконвенційної зброї — ядерної чи хімічної. Хоча загрози, звісно ж, залишаються.

"Але чим більше минає часу, тим більш "традиційною" стає ця війна. На початку ми багато говорили про ядерну загрозу, іноді про хімічну, про гібридну — але подивіться зараз на те, що ми бачимо на полі бою, — зазначає Пекка Хаавісто. — Те, що відбувається на фронті в Україні, нагадує Другу світову війну або часом навіть Першу світову.

Політик підкреслив, що багато хто дивується поведінці російської армії в Україні, проте вкотре переконуються в тому, що вибір Кремля — війна з конвенційними механізмами. Отже, ризик ядерної ескалації менш високий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у світі заговорили про ймовірне застосування росією іншого типу зброї масової поразки в Україні. Що вдалося дізнатися зарубіжним журналістам, читайте у нашому матеріалі.

Також ми писали про те, навіщо росіяни під час однієї з останніх масованих атак вдарили по Києву снарядом із муляжем ядерної боєголовки.