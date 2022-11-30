Із лавровим майже ніхто не зустрічався: дипломат розповів, як рф прийняли на саміті G20

Глава російського МЗС фактично став "нерукопожатним" через політику Кремля

Засідання країн Великої двадцятки, яке для України ознаменувалося черговим масованим обстрілом з боку рф, стало досить промовистим по відношенню до Росії. Як відомо, головою делегації країни-агресора став не путін, а міністр закордонних справ сергій лавров, який не тільки не користувався популярністю серед колег, але ще й був госпіталізований у перший же день на Балі.

Більше подробиць перебування росіян серед західних політиків на саміті розповів український посол в Індонезії Василь Гамянін в інтерв’ю Liga.Net. За словами дипломата, лаврова максимально ігнорувала більшість західних колег, та й сама російська делегація поводилася "тихо, неначе миші".

"Ніхто з наших партнерів з лавровим не зустрічався. Ніхто не проводив з ним нормальних двосторонніх переговорів, окрім Китаю, — зазначає посол. — Решта — хіба перед засіданням хтось проходив поруч, міг потиснути руку і перекинутися парою слів. І делегаціям, які сиділи поряд, доводилося трохи спілкуватись”.

При цьому росіяни ігнорували більшість заходів, запланованих для делегацій, які приїхали на Балі. Як приклад, Гамянін наводить урочистий ланч для голів делегацій — лавров демонстративно проігнорував цю зустріч із колегами. Більше того, він не добув до кінця саміту. При цьому майже відразу після його від’їзду російська армія масовано вдарила по Україні, чим Кремль вкотре показав світові свою зневагу.

"Це була дуже пряма відповідь кремлівського маніяка на те, що він побачив згуртованість найпотужніших гравців у світі проти росії", — переконаний український дипломат.

До речі, відмова путіна приїхати на саміт G20, на думку Гамяніна, має одразу кілька причин. Це і небажання відчувати ненависть, і побоювання за власну безпеку, і небезпека опинитися на лаві підсудних, якщо виїдеш за межі своєї країни далі, ніж потрібно. Рішення не виступати навіть по онлайн-зв’язку посол пов’язує насамперед із ракетним ударом по Україні — мовляв, про що диктатору було говорити.

Оцінює він і поведінку лаврова на саміті. Зайвий спокій і "тишу", що йшла від російської делегації, Василь Гамянін пов’язує з тим, що глава МЗС рф розуміє — він, як і путін, є військовим злочинцем. Тому в якийсь момент він може опинитися в Гаазі, де йому місце. До того ж, у нього не було призначено багато додаткових зустрічей, які вимагали б додаткової присутності. Ну і залишаються питання про здоров’я політика.

"Це не фейк, що він був у лікарні. Швидше за все, із серцем, — каже посол. — Після саміту лаврів теж заїхав до лікарні, а вже потім додому. Це інформація від місцевих інсайдерів. Можливо, вони теж щось прикрашають, тому стверджувати не буду це на 100%. Але те, що він почував себе погано, — очевидно".

Зазначимо, що лаврів зумів стати зіркою мережі, перебуваючи в Індонезії, не завдяки своїй "блискучій дипломатичній роботі", а вибраній футболці з досить цікавою історією.

"Телеграф" також розповідав, яку резолюцію ухвалили країни G20, і чому її довелося підтримати навіть росії.