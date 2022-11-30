ППО від Ізраїлю: стало відомо, чим закінчилася поїздка української делегації

Ізраїльські політики не поспішають змінювати свою думку, посилаючись на бажання "політичної делікатності" даного питання

Український уряд намагається знайти підхід до Ізраїлю, який раніше відмовився допомагати нашій державі збройовими постачаннями. Проте навіть офіційна поїздка делегації України разом із представниками Генштабу ЗСУ до Єрусалиму, швидше за все, не змінить ситуації.

Як зазначає видання "Деталі", незважаючи на зацікавленість українців у поглибленні співпраці, Ізраїль не поспішає йти у цьому на зустріч. Повідомляється, що партнери погодили допомогу у створенні спеціальної системи оповіщення населення про ймовірні ракетні атаки, але у питанні постачання зброї залишаються на колишній думці.

Під час офіційних зустрічей українська делегація нібито всіляко наголошувала на тому, що зацікавлена в отриманні військових поставок з боку Ізраїлю. Втім, ці зусилля виявилися марними.

"Ізраїльська сторона ясно дала зрозуміти, що жодних змін у політиці не передбачається: вона, як і раніше, відправлятиме в Україну гуманітарну допомогу та захисне спорядження, але не системи ППО", — пише видання.

При цьому в мережі поширюється інформація, що ЗСУ вже можуть використовувати окреме озброєння, яке був здатний презентувати виключно Ізраїль. Насамперед йшлося про армійський транспорт Gaia Amir.

Крім цього, "Телеграф" розповідав, які ракети українська армія хотіла б отримати від офіційного Єрусалима.