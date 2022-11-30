У Зеленського та в Генштабі прокоментували слова фон дер Ляєн про величезні втрати армії України

Дані про загиблих військовослужбовців є "чутливою інформацією", яку варто подавати лише офіційним українським особам

Заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо втрат серед українських військовослужбовців та мирного населення прокоментували в Офісі президента. За словами речника президента України Сергія Никифорова, дана інформація є "чутливою", тому розпоряджатися нею мають право лише глава держави, Верховний головнокомандувач або голова Міноборони України.

Про це повідомляє "Суспільне", передає "Телеграф". Зазначимо, що фон дер Ляєн у своєму останньому зверненні від 30 листопада заявила, ніби Україна вже втратила у війні близько 100 тисяч військовослужбовців. При цьому політик не зазначила, звідки взяла такі дані, якими так спокійно оперувала.

Спочатку повне відео виступу голови Єврокомісії було опубліковано на її сторінці у Twitter, проте через пару годин його видалили, замінивши новим, скороченим варіантом запису. У другій версії відео фрагмент із заявою про кількість загиблих було вирізано.

Виправлений варіант відео

Сергій Никифоров, коментуючи слова фон дер Ляєн, зазначив, що президент Володимир Зеленський обов’язково опублікує дані про втрати ЗСУ, "коли настане слушний момент".

Додамо, що підтвердити чи спростувати названу європейським політиком цифру відмовилися у Генштабі ЗСУ. За словами голови Управління зі зв’язків із громадськістю ЗСУ Богдана Сеника, такі дані є "службовою інформацією", і не можуть бути наразі оприлюднені.

"Водночас, якщо те, що озвучила голова Єврокомісії, дозволить притягти до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу", — додав військовослужбовець.

Зазначимо, що у Єврокомісії вже пояснили, чому замінили відео із виступом фон де Ляєн. Згідно з запевненнями директора з питань політичних комунікацій ЄК Дани Спінант, дані, озвучені політиком, включають як загиблих, так і поранених. Саме тому запис вирішили відредагувати, щоб не вводити громадськість в оману. Початково озвучена статистика використовувалася як підтвердження жахливих вчинків російських окупантів в Україні.

Тим часом росіяни станом на ранок 30 листопада втратили на фронті в Україні вже майже 90 тисяч людей. Втім, це далеко не межа. Як писав "Телеграф", вже навесні путін може "пожертвувати" задля досягнення своїх цілей величезною кількістю свіжомобілізованих солдатів.