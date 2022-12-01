У США закуповують важливе озброєння для України: воно коштуватиме 1,2 млрд доларів

Система протиповітряної оборони української держави буде зміцнена ще більше

Міністерство оборони США продовжує працювати над новими військовими постачаннями для України. Так, 30 листопада стало відомо про підписання контракту з компанією Raytheon Technologies, яка займеться постачанням систем протиповітряної оборони NASAMS. Йдеться про шість зенітно-ракетних комплексів, які в рамках термінів, обумовлених у документі, будуть передані Києву.

Більше деталей повідомляється на офіційному сайті Пентагону, повідомляє "Телеграф". Варто додати, що роботи із закупівлі та, ймовірно, виготовлення техніки мають бути закінчені до 28 листопада 2025 року. Тендер на виконання таких робіт оголошувався Міноборони США через інтернет, бажання виконати замовлення висловили лише Raytheon Technologies.

Важливо наголосити, що загальна вартість шести NASAMS, а також окремих комплектуючих та послуг, які з цим пов’язані, становлять 1,2 млрд доларів. Ці гроші виділяє Вашингтон як допомогу Україні.

Запуск ракети NASAMS-ом

Додамо, що офіційно виконавцем контракту є командування армії США у штаті Алабама. Самі ж роботи зі збирання систем відбуватимуться у Массачусетсі.

Це дуже важлива закупівля для України, адже перші подібні системи ППО були отримані нашою країною лише на початку грудня. Про це офіційно повідомляв міністр оборони Олексій Резніков.

"Телеграф" докладно розповідав про можливості та характеристики NASAMS, постачання яких Україна домагалася кілька місяців поспіль. Невеликий анонс – вони здатні збивати ціль на максимальній висоті до 16 км.