"Навіть Гітлер не ризикнув": Фейгін розповів, чи використає рф в Україні хімічну зброю

Звання "країни-терориста" міцно закріпилося за росією і без застосування зброї масового ураження, проте можливі різні варіанти

Розмови про ймовірне застосування росією на фронті в Україні хімічної чи ядерної зброї тривають уже кілька місяців. Утім, такий розвиток подій малоймовірний, вважає російський правозахисник Марк Фейгін. Він пояснює, що використання хімзброї, як і "ядерки", спричинить блискавичну відповідь з боку світового суспільства. По суті, путін підпише собі та своїм співвітчизникам смертельний вирок, задіявши подібний протокол.

Про це Фейгін розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL, передає "Телеграф". На думку юриста, росію і без того вже багато держав офіційно визнають "країною-терористом", і сенсу додавати ще одну причину для цього у Кремля немає. Тим більше, що застосування хімзброї стане символом зміни всього підходу до нинішньої війни.

"Перехід до хімічної зброї — це припинення всього, — говорить Фейгін. — Якщо буде встановлено застосування хімічної зброї у східноєвропейській країні, це вже відсилання до Гітлера, який мав величезні, неймовірні арсенали хімічної зброї. Причому дуже ефективні. Проте навіть коли Берлін був оточений, він не дав команди використовувати хімічну зброю. А міг би пустити снаряд і накрити одразу дві тисячі людей".

Таку поведінку німецького фюрера він пояснює тим, що той розумів серйозність ймовірної відповіді з боку — адже більшість країн тоді володіли хімзброєю, включаючи спеціальні бомби. Якби Гітлер пішов на крайній крок, це не тільки б закінчило війну, а й поклало б край всьому населенню країни. Подібний сценарій є актуальним і для диктатора володимира путіна, вважає правозахисник.

"Звичайно, у цьому житті нічого виключати не можна. Але зараз вони вважають, що бомбардуванням, ударами по критичній інфраструктурі України вони можуть досягти бажаних цілей", — наголосив Марк Фейгін.

Тим часом в Україні відзначають вельми несподіваний наслідок масованих атак росіян по мирних містах — населення стало ще активніше і завзятіше донатити на ЗСУ. Найбільше пожертв припадає на три БФ — "Повернися живим", Сергія Притули та United24.

Також "Телеграф" розповідав, що свідчить про підготовку росіян до чергової хвилі ракетного терору проти України.